Milano 17:35
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Dow Jones 20:14
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Londra 17:35
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Germania, Prezzi consumo (YoY) in aprile

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Germania, Prezzi consumo (YoY) in aprile
Germania, Prezzi consumo in aprile su base annuale (YoY) +2,9%, in aumento rispetto al precedente +2,7% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
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