GoPro crolla a Wall Street dopo l'annuncio di una revisione strategica

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Gopro che esibisce una perdita secca del 14,42% sui valori precedenti.



Il produttore di fotocamere indossabili ha annunciato di valutare opzioni strategiche inclusa una possibile vendita o fusione. GoPro ha fatto sapere che si avvarrà di un consulente finanziario per valutare alternative strategiche volte a massimizzare il valore per gli azionisti.



"Nel corso dei 24 anni di storia di GoPro, abbiamo sviluppato tecnologie significative, proprietà intellettuale e asset di brand, insieme a capacità di sviluppo prodotto di livello mondiale e una produzione su scala", ha dichiarato Nicholas Woodman, fondatore e CEO di GoPro.



L'annuncio è arrivato insieme ai risultati del primo trimestre, periodo che si è chiuso con ricavi pari a 99 milioni di dollari, in calo del 26% rispetto ai 134 milioni di dollari del trimestre dell’anno precedente.





L'andamento di Gopro nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Gopro . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,23 USD, con il supporto più immediato individuato in area 1,05. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,9699.



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