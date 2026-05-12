GoPro crolla a Wall Street dopo l'annuncio di una revisione strategica
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Gopro che esibisce una perdita secca del 14,42% sui valori precedenti.
Il produttore di fotocamere indossabili ha annunciato di valutare opzioni strategiche inclusa una possibile vendita o fusione. GoPro ha fatto sapere che si avvarrà di un consulente finanziario per valutare alternative strategiche volte a massimizzare il valore per gli azionisti.
"Nel corso dei 24 anni di storia di GoPro, abbiamo sviluppato tecnologie significative, proprietà intellettuale e asset di brand, insieme a capacità di sviluppo prodotto di livello mondiale e una produzione su scala", ha dichiarato Nicholas Woodman, fondatore e CEO di GoPro.
L'annuncio è arrivato insieme ai risultati del primo trimestre, periodo che si è chiuso con ricavi pari a 99 milioni di dollari, in calo del 26% rispetto ai 134 milioni di dollari del trimestre dell’anno precedente.
L'andamento di Gopro nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Gopro. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,23 USD, con il supporto più immediato individuato in area 1,05. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,9699.
```