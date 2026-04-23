STMicroelectronics, ricavi netti trimestrali a 3,1 miliardi: superata la guidance

Nel secondo trimestre attesi 3,45 miliardi.

(Teleborsa) - STMicroelectronics ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi netti a 3,1 miliardi di dollari, in crescita del 23% anno su anno rispetto ai 2,52 miliardi dello stesso periodo del 2025, e del 21,4% escludendo il contributo dell'acquisizione del business dei sensori MEMS di NXP completata il 2 febbraio 2026. Il risultato si è attestato 50 punti base al di sopra del valore intermedio della guidance. Il margine lordo si è posizionato al 33,8% (34,1% non GAAP), anch'esso sopra le attese, grazie a un mix di prodotto migliore e a minori oneri da sottoutilizzo della capacità produttiva. Il reddito operativo è stato di 70 milioni di dollari (171 milioni non GAAP), l'utile netto di 37 milioni di dollari GAAP (122 milioni non GAAP). Su base sequenziale i ricavi sono scesi del 7%, in linea con la stagionalità del primo trimestre.



La crescita anno su anno è stata trainata dal segmento Embedded Processing (EMP), con ricavi a 975 milioni (+31,3%) e margine operativo al 16,9% da 8,9%, grazie ai microcontrollori general purpose. Il segmento RF & Optical Communications (RFOC) ha segnato +33,9% a 409 milioni, con margine operativo al 14,9%. Il segmento Analog, MEMS and Sensors (AM&S) è cresciuto del 23,2% a 1,32 miliardi, beneficiando anche del consolidamento di NXP MEMS. Il segmento Power & Discrete (P&D) resta in difficoltà, con ricavi in calo dell'1,8% e perdita operativa di 84 milioni, in peggioramento rispetto ai -28 milioni di un anno fa.



Il free cash flow è stato negativo per 723 milioni di dollari, ma include l'esborso di 895 milioni per l'acquisizione del business MEMS di NXP. La posizione finanziaria netta si attesta a 2,00 miliardi di dollari, rispetto ai 2,79 miliardi di fine 2025. Le spese in conto capitale nette sono scese a 362 milioni da 530 milioni nello stesso trimestre dell'anno scorso, in linea con il programma di riduzione della base dei costi globale annunciato dall'azienda.



Per il secondo trimestre 2026 ST prevede ricavi netti a 3,45 miliardi (+11,6% sequenziale, +24,9% anno su anno) con margine lordo al 34,8% GAAP (35,2% non GAAP).



Il CEO Jean-Marc Chery ha sottolineato che "ST è ora posizionata strategicamente per cogliere i vantaggi derivanti da nuovi programmi trainati dall'IA", confermando l'aspettativa di ricavi correlati ai datacenter "agevolmente sopra i 500 milioni di dollari per il 2026 e nettamente sopra 1 miliardo di dollari per il 2027".

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