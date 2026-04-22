Tele2 conferma guidance 2026. Ricavi e utile in crescita nel 1° trimestre

(Teleborsa) - L'operatore di telecomunicazioni Tele2 ha riportato nel primo trimestre una crescita del fatturato dell'3% a 7,2 milioni di corone svedesi, sostanzialmente in linea con il consensus degli analisti. In particolare, i ricavi da servizi sono aumentati del 3% a 5,5 milioni di corone, in linea con le attese.



L'EBITDAL è salito a 2,9 milioni e l'utile operativo ha registrato un aumento dell'11% a 6,8 milioni di corone. L'utile netto è stato di 6,e milioni di corone, con u EPS di 9,2 corone. Il forte incremento del risultato di periodo è stato favorito da una plusvalenza di 5,1 miliardi di corone relativa alla società delle torri nei Paesi Baltici.



Tele2 conferma la guidance per il 2026, che vede una crescita organica dei ricavi da servizi nella parte bassa ad una cifra e dell'EBITDASL fra la parte bassa e quella intermedia del range ad una cifra.

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