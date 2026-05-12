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Enav, nel primo trimestre ricavi in crescita trainati da volumi di traffico aereo da record

Migliora la redditività

Finanza, Trasporti
Enav, nel primo trimestre ricavi in crescita trainati da volumi di traffico aereo da record
(Teleborsa) - ENAV ha chiuso il primo trimestre 2026 con volumi di traffico aereo sull'Italia ai massimi storici: il traffico di rotta è cresciuto dell'8,6% in unità di servizio rispetto al primo trimestre 2025, con l'Italia che registra il tasso di crescita più elevato d'Europa, ben distanziata rispetto alla media continentale (+1,6%) e ai principali paesi (Francia +3,4%, Germania +1,3%, Gran Bretagna +3,6%, Spagna +2,9%). La componente di sorvolo (voli che attraversano lo spazio aereo italiano senza scalo) cresce del 14,3%, il traffico internazionale commerciale del 7,4%. Il traffico di terminale segna +2,7%.

I ricavi da attività operativa si attestano a 224,9 milioni di euro (+6,8% rispetto al Q1 2025), trainati dal maggior traffico gestito e dalla crescita del mercato non regolamentato, che raggiunge 10,6 milioni (+48,2%, +3,4 milioni anno su anno). I ricavi consolidati totali si attestano a 196 milioni (+8,2%), inclusivi di una componente di balance negativa per 37,1 milioni di euro, il meccanismo regolatorio che prevede il parziale rimborso ai vettori degli scostamenti rispetto al piano tariffario. I costi operativi crescono del 4,9% a 190,9 milioni, con il costo del personale in aumento di 10,3 milioni per la rivalutazione dei minimi contrattuali e la stabilizzazione del premio di risultato.

L'EBITDA consolidato si attesta a 5,1 milioni di euro (da -0,9 milioni nel primo trimestre 2025), in miglioramento di 6 milioni anno su anno. L'EBIT risulta negativo per 20,5 milioni (da -26,2 milioni nel Q1 2025). Il risultato netto consolidato è negativo per 22,8 milioni (da -29,3 milioni), in miglioramento di 6,5 milioni, in linea con la tipica stagionalità del business ENAV: i ricavi si concentrano nel periodo estivo mentre i costi restano sostanzialmente lineari nell'arco dell'anno.

Sul fronte finanziario, il free cash flow si attesta a 41,4 milioni di euro, in crescita di 13,3 milioni rispetto al primo trimestre 2025. L'indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2026 è pari a 99,4 milioni, in miglioramento di 38,1 milioni rispetto al 31 dicembre 2025, confermando la solidità della posizione finanziaria del Gruppo nonostante il profilo stagionale del primo trimestre.
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