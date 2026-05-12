Enav, nel primo trimestre ricavi in crescita trainati da volumi di traffico aereo da record

Migliora la redditività

(Teleborsa) - ENAV ha chiuso il primo trimestre 2026 con volumi di traffico aereo sull'Italia ai massimi storici: il traffico di rotta è cresciuto dell'8,6% in unità di servizio rispetto al primo trimestre 2025, con l'Italia che registra il tasso di crescita più elevato d'Europa, ben distanziata rispetto alla media continentale (+1,6%) e ai principali paesi (Francia +3,4%, Germania +1,3%, Gran Bretagna +3,6%, Spagna +2,9%). La componente di sorvolo (voli che attraversano lo spazio aereo italiano senza scalo) cresce del 14,3%, il traffico internazionale commerciale del 7,4%. Il traffico di terminale segna +2,7%.



I ricavi da attività operativa si attestano a 224,9 milioni di euro (+6,8% rispetto al Q1 2025), trainati dal maggior traffico gestito e dalla crescita del mercato non regolamentato, che raggiunge 10,6 milioni (+48,2%, +3,4 milioni anno su anno). I ricavi consolidati totali si attestano a 196 milioni (+8,2%), inclusivi di una componente di balance negativa per 37,1 milioni di euro, il meccanismo regolatorio che prevede il parziale rimborso ai vettori degli scostamenti rispetto al piano tariffario. I costi operativi crescono del 4,9% a 190,9 milioni, con il costo del personale in aumento di 10,3 milioni per la rivalutazione dei minimi contrattuali e la stabilizzazione del premio di risultato.



L'EBITDA consolidato si attesta a 5,1 milioni di euro (da -0,9 milioni nel primo trimestre 2025), in miglioramento di 6 milioni anno su anno. L'EBIT risulta negativo per 20,5 milioni (da -26,2 milioni nel Q1 2025). Il risultato netto consolidato è negativo per 22,8 milioni (da -29,3 milioni), in miglioramento di 6,5 milioni, in linea con la tipica stagionalità del business ENAV: i ricavi si concentrano nel periodo estivo mentre i costi restano sostanzialmente lineari nell'arco dell'anno.



Sul fronte finanziario, il free cash flow si attesta a 41,4 milioni di euro, in crescita di 13,3 milioni rispetto al primo trimestre 2025. L'indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2026 è pari a 99,4 milioni, in miglioramento di 38,1 milioni rispetto al 31 dicembre 2025, confermando la solidità della posizione finanziaria del Gruppo nonostante il profilo stagionale del primo trimestre.

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