FS Engineering avvia prima fase della linea 2B della metropolitana di Mumbai

(Teleborsa) - E' stata inaugurata la prima fase della Linea 2B della Metropolitana di Mumbai, un'infrastruttura strategica per il potenziamento della mobilità urbana della metropoli indiana. Alla cerimonia ufficiale hanno preso parte il Chief Minister del Maharashtra, insieme alle autorità locali e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nel progetto.



FS Engineering, società di ingegneria del Gruppo FS, in raggruppamento con Ayesa e Ceg e su incarico della Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA), ha ricoperto il ruolo di Project Management Consultant per l'estensione di due corridoi della rete metropolitana: la Linea 7, entrata in esercizio commerciale nel 2023, e la Linea 2B.



La prima fase della Linea 2B si sviluppa per 5,53 chilometri interamente in viadotto, collegando DN Nagar a Mandale, e comprende cinque stazioni: Deshbhakt N. G. Acharya Udyan – Diamond Garden (Chembur), Chhatrapati Shivaji Maharaj Chowk (Chembur), Deonar, Mankhurd e Maharashtranagar – Mandale.



La nuova sezione è progettata per una velocità massima di 90 km/h e sarà in esercizio con una velocità operativa di 80 km/h. Il sistema di segnalamento è basato su tecnologia CBTC (Communication Based Train Control), con livelli avanzati di automazione, mentre l'alimentazione è assicurata tramite trazione elettrica a 25 kV AC.



La linea è dotata di sistemi di telecomunicazione integrati, tra cui fibra ottica, SCADA, radio di bordo e sistemi di informazione e annuncio al pubblico. Tutte le stazioni sono equipaggiate con porte di banchina semi-alte, ascensori, scale mobili, sistemi di videosorveglianza, help point e sistemi automatici di bigliettazione basati su QR code e smart card conformi allo standard NCMC (National Common Mobility Card).



Il deposito di Mandale include linee di ricovero e manutenzione, binari di prova e officine, a supporto di una flotta di treni a sei carrozze con capacità fino a 2.280 passeggeri per convoglio. L'infrastruttura contribuirà in modo significativo alla riduzione della congestione stradale e delle emissioni, migliorando la qualità della vita urbana.



La partecipazione al progetto della Metropolitana di Mumbai conferma il ruolo di FS Engineering come player di riferimento nel campo dell'ingegneria ferroviaria, convenzionale e alta velocità, nel trasporto metropolitano e stradale, contribuendo allo sviluppo delle infrastrutture strategiche per la mobilità del futuro.



Con oltre 40 anni di esperienza, una presenza in 15 Paesi e cinque continenti e migliaia di professionisti altamente specializzati, FS Engineering rappresenta l'hub tecnologico dell'ingegneria del Gruppo FS. La società promuove un approccio integrato, digitale e sostenibile alle grandi opere, valorizzando l'utilizzo di piattaforme BIM avanzate, la digitalizzazione dei cantieri e la gestione dell'intero ciclo di vita delle infrastrutture.





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