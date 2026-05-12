Londra: andamento rialzista per British American Tobacco
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda che produce sigarette, con una variazione percentuale dell'1,87%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di British American Tobacco rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di British American Tobacco sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 44,94 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 43,95. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 45,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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