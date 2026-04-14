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Londra: profondo rosso per British American Tobacco

Migliori e peggiori, In breve
Londra: profondo rosso per British American Tobacco
Ribasso per l'azienda che produce sigarette, che tratta in perdita del 4,23% sui valori precedenti.
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