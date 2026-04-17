Londra: si concentrano le vendite su Anglo American

(Teleborsa) - Sottotono la società mineraria , che passa di mano con un calo del 2,20%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Anglo American evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Anglo American rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Anglo American mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 35,74 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 34,92. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 36,56.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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