Londra: nuovo spunto rialzista per British Land

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società attiva nello sviluppo di proprietà immobiliari , in guadagno del 2,07% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che British Land mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,16%, rispetto a +0,36% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status tecnico di breve periodo di British Land mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,091 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,003. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 4,179.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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