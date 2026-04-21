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Crolla a Londra Associated British Foods

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a Londra Associated British Foods
Ribasso per il distributore di prodotti alimentari e da forno, che passa di mano in perdita del 4,56%.
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