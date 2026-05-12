Londra: calo per Rentokil Initial
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene, che presenta una flessione del 2,12% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Rentokil Initial è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Rentokil Initial mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,721 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,797. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,695.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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