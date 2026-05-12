Londra: calo per Rentokil Initial

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene , che presenta una flessione del 2,12% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Rentokil Initial è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Rentokil Initial mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,721 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,797. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,695.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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