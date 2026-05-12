Lufthansa, esercitata opzione per salire al 90% di ITA Airways: closing nel primo trimestre 2027

(Teleborsa) - Lufthansa ha fatto sapere che eserciterà in giugno l'opzione per acquisire un ulteriore 49% di ITA Airways, portando la propria quota dal 41% al 90% per un corrispettivo di 325 milioni di euro concordato al momento della firma dell'accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel giugno 2023. Il Supervisory Board ha approvato la decisione.



Il completamento dell'operazione è atteso nel primo trimestre del 2027, subordinato alle autorizzazioni regolamentari della Commissione Europea e del Dipartimento di Giustizia USA. Il MEF manterrà inizialmente il restante 10%, con possibilità per Lufthansa di acquisire anche questa tranche nel 2028.



All'assemblea annuale degli azionisti, il CEO Carsten Spohr ha dichiarato: "A seguito dell'acquisizione del primo 41% di ITA Airways lo scorso anno, avevamo promesso l'integrazione aerea più rapida della nostra storia, con l'obiettivo di completare tutti i principali passi di integrazione nel Gruppo Lufthansa in soli 18 mesi. Non solo abbiamo mantenuto questa promessa: siamo stati ancora più veloci. Tutte le interfacce rivolte ai clienti sono già integrate, con l'eccezione dei voli sul Nord Atlantico, dove l'approvazione regolamentare è ancora pendente. I passeggeri vivono già ITA Airways come parte integrante del Gruppo Lufthansa: con sistemi unificati di prenotazione, vendita e tariffe, il programma frequent flyer Miles and More, la membership Star Alliance e l'accesso alla nostra rete globale di lounge premium. L'integrazione prosegue anche nel cargo: Lufthansa Cargo commercializza già la capacità cargo di ITA Airways, equivalente alla capacità aggiuntiva di tre Boeing 777 freighter. Alla luce di questo percorso, abbiamo deciso di esercitare l'opzione per acquisire un ulteriore 49% già a giugno"



Lufthansa detiene la quota del 41% in ITA Airways dal 17 gennaio 2025. A seguito del closing, ITA Airways sarà pienamente integrata nel Gruppo Lufthansa come quinta compagnia aerea di rete, sia sul piano organizzativo che finanziario.

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