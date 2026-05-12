Lufthansa, S&P conferma rating "BBB-" dopo l'annuncio dell'acquisizione di ITA

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha confermato il rating "BBB-"
su Deutsche Lufthansa
, dopo che oggi il gruppo tedesco ha annunciato
che eserciterà l'opzione per acquisire un'ulteriore quota del 49% in ITA Airways (portando la sua partecipazione totale al 90%) per un valore di 325 milioni di euro. Al completamento dell'operazione, previsto per il primo trimestre del 2027, Lufthansa diventerà l'azionista di controllo.
L'agenzia di rating ritiene che l'acquisizione di ITA rafforzerà moderatamente la posizione competitiva
di Lufthansa. Sebbene l'attività di ITA migliorerà la scala operativa e la diversificazione geografica, le previsioni di fatturato per ITA nel 2027 corrispondono a meno del 10% del fatturato previsto per il gruppo nel 2027.
L'outlook stabile
riflette l'opinione secondo cui Lufthansa e ITA saranno in grado di limitare gli effetti negativi sugli utili derivanti dalla guerra in Medio Oriente. Le prospettive tengono conto anche dell'aspettativa che ITA, a seguito del consolidamento, genererà flussi di cassa positivi per il gruppo, garantendo al contempo una crescita sostenuta del fatturato e un graduale miglioramento dei margini.