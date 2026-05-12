Scope Ratings promuove scelta Lufthansa di acquisire maggioranza di ITA Airways

(Teleborsa) - L'esercizio da parte di Deutsche Lufthansa
dell'opzione per acquisire la maggioranza di ITA Airways rafforza il profilo aziendale
della compagnia aerea tedesca, consolida la sua posizione in Italia e potenzia la sua rete multi-hub con Roma. Lo afferma Scope Ratings
in un report.
Lufthansa ha annunciato oggi
di aver esercitato l'opzione per acquisire un'ulteriore quota del 49%
in ITA Airways, portando la sua partecipazione dal 41% al 90%. La quota aggiuntiva sarà acquistata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) italiano per 325 milioni di euro, con closing previsto nel primo trimestre del 2027. Il MEF manterrà inizialmente il 10%, che Lufthansa potrà acquisire nel 2028.
"La moderna flotta di ITA è ampiamente allineata alla strategia di flotta di Lufthansa e dovrebbe facilitare l'integrazione operativa
nel tempo - si legge nel report - L'integrazione operativa è già in fase avanzata, con piattaforme chiave rivolte alla clientela e misure di fidelizzazione/allineamento ampiamente implementate". Nel complesso, queste misure dovrebbero "favorire le sinergie di ricavo e l'ottimizzazione della rete
, riducendo al contempo il rischio di esecuzione del consolidamento".
Da un punto di vista finanziario, il corrispettivo
in contanti di 325 milioni di euro è "modesto
" rispetto alla solida riserva di liquidità di Lufthansa e difficilmente, da solo, modificherà il profilo di rischio finanziario dell'emittente. Gli indicatori di credito di Lufthansa sono attualmente supportati da una solida leva finanziaria e da un'ampia liquidità, sebbene la copertura del flusso di cassa rimanga limitata dal ciclo di investimenti per il rinnovo della flotta. ITA ha già contribuito positivamente a livello di gruppo, il che fornisce una prima indicazione che l'operazione può essere redditizia se l'integrazione procede come previsto.