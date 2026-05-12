Parigi: scambi negativi per Schneider Electric

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo industriale francese , che presenta una flessione dell'1,84% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Schneider Electric mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,47%, rispetto a +0,48% dell' indice di Parigi ).





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 271,3 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 268,2. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 266,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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