Parigi: rosso per Schneider Electric
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo industriale francese, che tratta con una perdita dell'1,82%.
L'andamento di Schneider Electric nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della multinazionale dei prodotti elettrici. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 268,7 Euro. Primo supporto visto a 262,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 259.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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