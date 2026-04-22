Parigi: scambi al rialzo per Schneider Electric

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo industriale francese , che avanza bene del 2,44%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Schneider Electric rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 280,6 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 277,7. L'equilibrata forza rialzista della multinazionale dei prodotti elettrici è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 283,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```