Parigi: scambi al rialzo per Schneider Electric

(Teleborsa) - Avanza il gruppo industriale francese , che guadagna bene, con una variazione del 3,77%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Schneider Electric evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la multinazionale dei prodotti elettrici rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Schneider Electric mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 286,5 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 277,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 295,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```