Parigi: giornata depressa per Schneider Electric

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo industriale francese , che mostra un decremento del 2,14%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Schneider Electric evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la multinazionale dei prodotti elettrici rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Schneider Electric è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 274,3 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 271,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 277.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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