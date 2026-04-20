Parigi: giornata depressa per Schneider Electric
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo industriale francese, che mostra un decremento del 2,14%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Schneider Electric evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la multinazionale dei prodotti elettrici rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Schneider Electric è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 274,3 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 271,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 277.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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