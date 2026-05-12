Piazza Affari: allunga il passo BFF Bank
(Teleborsa) - Brilla la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che passa di mano con un aumento dell'8,22%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di BFF Bank rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di BFF Bank è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,429 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,203. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2,655.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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