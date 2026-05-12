Piazza Affari: allunga il passo BFF Bank

(Teleborsa) - Brilla la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che passa di mano con un aumento dell'8,22%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di BFF Bank rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di BFF Bank è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,429 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,203. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2,655.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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