Piazza Affari: andamento negativo per Zignago Vetro

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di contenitori in vetro , con una flessione del 2,50%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zignago Vetro , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società industriale . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 7,127 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 6,947. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 6,883.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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