Piazza Affari: calo per Zignago Vetro

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di contenitori in vetro , che sta segnando un calo del 3,72%.



L'andamento di Zignago Vetro nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di breve periodo della società industriale mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 7,35 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 7,17. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 7,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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