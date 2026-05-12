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Piazza Affari: calo per il comparto utility in Italia

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Piazza Affari: calo per il comparto utility in Italia
Giornata negativa per il settore utility italiano, che continua la seduta a 53.682,58 punti, in calo dello 0,94%.
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