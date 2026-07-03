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Piazza Affari: giornata depressa per De' Longhi

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata depressa per De' Longhi
Composto ribasso per la big degli elettrodomestici, in flessione del 2,57% sui valori precedenti.
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