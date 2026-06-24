Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per De' Longhi

(Teleborsa) - Bene la big degli elettrodomestici , con un rialzo dell'1,90%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di De' Longhi rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico del produttore di elettrodomestici mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 35,98 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 37,04. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 35,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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