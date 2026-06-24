Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per De' Longhi
(Teleborsa) - Bene la big degli elettrodomestici, con un rialzo dell'1,90%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di De' Longhi rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico del produttore di elettrodomestici mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 35,98 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 37,04. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 35,42.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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