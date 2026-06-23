Piazza Affari: scambi negativi per De' Longhi
(Teleborsa) - Composto ribasso per la big degli elettrodomestici, in flessione del 2,07% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di De' Longhi, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di elettrodomestici. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 36,65 Euro. Primo supporto visto a 35,73. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 35,43.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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