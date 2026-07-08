Piazza Affari: calo per De' Longhi
(Teleborsa) - Sottotono la big degli elettrodomestici, che passa di mano con un calo del 2,83%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di De' Longhi rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di elettrodomestici. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 37,82 Euro. Primo supporto visto a 36,52. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 35,96.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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