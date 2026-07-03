Piazza Affari: andamento negativo per De' Longhi

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la big degli elettrodomestici , che mostra un decremento del 2,57%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a De' Longhi rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo del produttore di elettrodomestici mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 39,65 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 38,07. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 41,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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