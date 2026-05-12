Piazza Affari: mette il turbo De' Longhi
(Teleborsa) - Effervescente la big degli elettrodomestici, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,05%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di De' Longhi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di elettrodomestici rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di De' Longhi. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, De' Longhi evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 36,49 Euro. Primo supporto a 34,05. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 32,61.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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