Piazza Affari: al centro degli acquisti De' Longhi

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la big degli elettrodomestici , che mostra una salita bruciante del 4,13% sui valori precedenti.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 36,44 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 33,2 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di De' Longhi è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 36,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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