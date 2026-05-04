De' Longhi, buyback per oltre 2,2 milioni di euro
(Teleborsa) - Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 13 aprile 2026, De' Longhi ha comunicato di aver acquistato tra il 27 e il 30 aprile 2026, complessivamente 66.340 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 33,4434 euro, per un controvalore pari a 2.218.635,38 euro.
A seguito delle operazioni complessivamente compiute nell'ambito dello Share Buy-Back, al 30 aprile De' Longhi detiene 1.965.945 azioni proprie, corrispondenti all'1,2994% del numero complessivo di azioni ordinarie.
A Milano, oggi, frazionale rialzo per il Produttore di elettrodomestici, che mette a segno un modesto profit a +0,36%.
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