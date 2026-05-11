De' Longhi, buyback per 2,7 milioni di euro
(Teleborsa) - Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 13 aprile 2026, De' Longhi ha comunicato di aver acquistato tra il 4 e l'8 maggio 2026, complessivamente 79.869 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 33,8942 euro, per un controvalore pari a 2.707.093,82 euro.
A seguito delle operazioni complessivamente compiute nell'ambito dello Share Buy-Back, all'8 maggio De' Longhi detiene 2.045.814 azioni proprie, corrispondenti all'1,3522% del numero complessivo di azioni ordinarie.
A Piazza Affari, oggi, ribasso per il Produttore di elettrodomestici, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,84% sui valori precedenti.
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