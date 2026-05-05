Piazza Affari: senza freni Brembo
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,82%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Brembo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 8,115 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 8,385. Il peggioramento del re dei sistemi frenanti è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7,935.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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