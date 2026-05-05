Piazza Affari: senza freni Brembo

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l' azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,82%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Brembo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 8,115 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 8,385. Il peggioramento del re dei sistemi frenanti è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7,935.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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