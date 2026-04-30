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Piazza Affari: scambi in positivo per Pharmanutra

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi in positivo per Pharmanutra
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici, che lievita del 2,18%.

Il movimento di Pharmanutra, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Pharmanutra, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 80,57 Euro. Primo supporto visto a 78,67. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 77,53.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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