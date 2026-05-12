PharmaNutra, TP ICAP Midcap incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato il target price (a 92 euro per azione dai precedenti 76 euro) e confermato la raccomandazione (Buy, upside potenziale del 19%) sul titolo PharmaNutra , azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni.



Gli analisti hanno rivisto al rialzo le stime, sia per l'anno in corso che per gli anni successivi, in virtù delle migliori prospettive di crescita in Italia e dell'integrazione delle ipotesi relative al mercato francese. Il nuovo prezzo obiettivo implica un potenziale di rialzo del 19%, ancora in linea con lo sconto osservato nei multipli di valutazione del Gruppo rispetto alla media degli ultimi 5 anni.



"Sebbene il potenziale di rialzo a breve termine si sia ridotto in seguito alla recente performance del titolo, prevediamo che il re-rating proseguirà, supportato dalla solidità attesa dei prossimi risultati finanziari", si legge nella ricerca.

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