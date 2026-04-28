Piazza Affari: scambi in positivo per Pharmanutra

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici , che tratta in utile del 2,41% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Pharmanutra è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 81,5 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 79,2. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 77,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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