Piazza Affari: si concentrano le vendite su Moltiply Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il broker online per i mutui alle famiglie , che presenta una flessione del 2,33% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap , ad evidenza del fatto che il movimento di Moltiply Group subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico di Moltiply Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 36,07 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 35,27. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 36,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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