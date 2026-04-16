Piazza Affari: andamento sostenuto per Moltiply Group
(Teleborsa) - Scambia in profit il broker online per i mutui alle famiglie, che lievita del 2,59%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Moltiply Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Moltiply Group sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 36,17 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 35,07. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 37,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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