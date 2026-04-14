Piazza Affari: andamento rialzista per Moltiply Group
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il broker online per i mutui alle famiglie, che tratta in utile del 3,06% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Moltiply Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Moltiply Group rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 34,33 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 32,58. L'equilibrata forza rialzista di Moltiply Group è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 36,08.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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