Piazza Affari: andamento rialzista per Moltiply Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il broker online per i mutui alle famiglie , che tratta in utile del 3,06% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Moltiply Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Moltiply Group rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 34,33 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 32,58. L'equilibrata forza rialzista di Moltiply Group è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 36,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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