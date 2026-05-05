Piazza Affari: scambi al rialzo per Moltiply Group
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il broker online per i mutui alle famiglie, che tratta in utile del 3,51% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Moltiply Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di Moltiply Group confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 35,77 Euro con primo supporto visto a 34,77. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 34,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```