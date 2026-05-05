Piazza Affari: scambi al rialzo per Moltiply Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il broker online per i mutui alle famiglie , che tratta in utile del 3,51% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Moltiply Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo di Moltiply Group confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 35,77 Euro con primo supporto visto a 34,77. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 34,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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