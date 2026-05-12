Piazza Affari: si concentrano le vendite su Prysmian

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo specializzato nella produzione di cavi , che presenta una flessione del 2,49%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Prysmian rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve dell' azienda produttrice di cavi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 154,7 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 152,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 157,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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