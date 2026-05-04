Piazza Affari: risultato positivo per Prysmian

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo specializzato nella produzione di cavi , in guadagno del 2,19% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Prysmian più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve dell' azienda produttrice di cavi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 132 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 129,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 134,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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