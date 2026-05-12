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Prezzi consumo USA (YoY) in aprile

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Prezzi consumo USA (YoY) in aprile
USA, Prezzi consumo in aprile su base annuale (YoY) +3,8%, in aumento rispetto al precedente +3,3% (la previsione era +3,7%).
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