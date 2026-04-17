ENAV, firmato il rinnovo del CCNL settore ATM per il triennio 2026-2028

(Teleborsa) - ENAV , mediante ASSOCONTROL l’associazione datoriale di riferimento di ENAV e Techno Sky - società interamente controllata dal Gruppo - e le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UGL-TA e FAST CONFSAL hanno sottoscritto il rinnovo, della Parte Specifica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore del Trasporto Aereo, relativa ai Servizi ATM (Air Traffic Management), valido per il triennio 2026-2028.



Il rinnovo, spiega una nota, si inserisce nel solco degli Accordi Interconfederali, ai quali aderiscono tutte le Organizzazioni Sindacali riconosciute in ENAV e in Techno Sky, società interamente controllata dal Gruppo, e fa seguito agli importanti accordi sottoscritti a dicembre 2025.



In un settore sempre più caratterizzato dal continuo sviluppo tecnologico, il rinnovo contrattuale, realizzato a soli quattro mesi dalla sua naturale scadenza, rappresenta un passaggio strategico che conferma la solidità del modello di relazioni industriali adottato dal Gruppo, costituisce un elemento cardine per la valorizzazione del Capitale Umano di ENAV e Techno Sky e rafforza la capacità del Gruppo di supportare la crescita del trasporto aereo in Italia.



L’Amministratore Delegato, Pasqualino Monti, ha dichiarato: "Questo accordo rappresenta un risultato importante, frutto di un confronto costruttivo e responsabile con le organizzazioni sindacali. Il rinnovo del contratto consolida un modello industriale fondato su sicurezza, innovazione e valorizzazione delle persone, elementi essenziali per affrontare le sfide di un settore in forte evoluzione. L’Azienda continuerà ad investire nello sviluppo delle competenze e nell’ingresso di nuove professionalità, con l’obiettivo di garantire i consueti livelli di eccellenza che posizionano ENAV quale miglior service provider in Europa per qualità del servizio".

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