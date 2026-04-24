SAC, via libera dal MIT al piano di privatizzazione

(Teleborsa) - Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha approvato lo schema per la procedura di selezione per la cessione del pacchetto azionario di maggioranza di SAC, la società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso. Un passo avanti decisivo per il piano di privatizzazione avviato dall'assemblea dei soci a marzo 2025. SAC ora può procedere a raccogliere le manifestazioni di interesse e alla successiva pubblicazione del bando per selezionare il partner industriale e finanziario chiamato a supportare il piano societario.



"L'approvazione dello schema da parte del MIT rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita di SAC e nello sviluppo del sistema aeroportuale della Sicilia orientale - hanno dichiarato Anna Quattrone e Nico Torrisi, rispettivamente presidente e amministratore delegato di SAC - Questo risultato ci consente di avviare formalmente una fase strategica, volta ad attrarre investitori qualificati capaci di sostenere un piano di crescita ambizioso, rafforzando competitività, innovazione e qualità dei servizi, nel pieno rispetto dell'interesse del territorio e delle comunità, con l'obiettivo di valorizzare il potenziale degli scali di Catania e Comiso, incrementandone la capacità attrattiva a livello nazionale e internazionale e contribuendo alla crescita economica e turistica di tutta la Sicilia".

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