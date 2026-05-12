Unicredit annuncia offerta riacquisto obbligazioni e emissione nuove obbligazioni Tier 2

(Teleborsa) - UniCredit annuncia un’offerta di acquisto di proprie obbligazioni e l’emissione di nuove obbligazioni Tier 2 subordinate e richiamabili in euro a tasso fisso.



L’offerta di riacquisto riguarda il prestito obbligazionario subordinato denominato in euro a tasso fisso “Euro 1,250,000,000 Fixed Rate Resettable Tier 2 Subordinated Callable Notes due 15 January 2032” (ISIN: XS2101558307)” per un importo nominale complessivo in circolazione di 1.25 miliardi di euro.



L'emissione di nuove obbligazioni Tier 2 richiamabile e denominato in euro a tasso fisso, nell’ambito del Programma Euro Medium Term Note, è destinata a investitori istituzionali in Italia e all’estero (con esclusione degli Stati Uniti d’America), in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. La banca procederà a richiedere l’ammissione a quotazione e negoziazione dei Nuovi Titoli

presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.



L’Offerta è in linea con la gestione proattiva da parte della Banca della propria struttura finanziaria. L’impegno della Banca ad accettare l’acquisto dei Titoli validamente portati in adesione all'Offerta è subordinato, senza limitazioni, al buon esito dell'emissione dei Nuovi Titoli.

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