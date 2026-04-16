Appuntamenti macroeconomici del 16 aprile 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 16/04/2026
04:00 Cina: PIL, trimestrale (atteso 1,4%; preced. 1,2%)
04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 5,4%; preced. 6,3%)
04:00 Cina: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,3%)
04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,8%)
08:00 Regno Unito: Bilancia commerciale beni (atteso -19,4 Mld £; preced. -14,45 Mld £)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, annuale (atteso -0,9%; preced. 0,4%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,1%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,7%; preced. 1,5%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,7%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,2%; preced. 0,6%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,5%; preced. 1,9%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 213K unità; preced. 219K unità)
14:30 USA: PhillyFed (atteso 10,3 punti; preced. 18,1 punti)
15:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 1,4%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 55 Mld piedi cubi; preced. 50 Mld piedi cubi)
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