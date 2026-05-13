A New York corre Akamai Technologies

(Teleborsa) - Brilla il provider americano di piattaforme internet per l'e-business , che passa di mano con un aumento del 5,02%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Akamai Technologies più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo del fornitore americano di software e servizi per siti Web mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 159,1 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 153,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 164,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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