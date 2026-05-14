New York: peggiora Akamai Technologies

(Teleborsa) - Scende sul mercato il provider americano di piattaforme internet per l'e-business , che soffre con un calo del 4,38%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Akamai Technologies evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il fornitore americano di software e servizi per siti Web rispetto all'indice.





Le implicazioni di breve periodo di Akamai Technologies sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 157,5 USD. Possibile una discesa fino al bottom 152,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 163.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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